Poutine: les sanctions antirusses ont porté un coup dur à l'Europe

Vladimir Poutine a commenté les perspectives de sa rencontre avec Donald Trump lors du sommet du G20 en Argentine, les sanctions adoptées contre la Russie et leurs conséquences et a parlé de la Russie d'après-Poutine lors du forum d'investissement "Russie appelle" qui se déroule à Moscou.

La rencontre entre les Présidents Poutine et Trump au sommet du G20 en Argentine, le dollar qui «quitte» l'économie russe et les sanctions contre Moscou ont été parmi les sujets évoqués mercredi par le Président Poutine lors du forum d'investissement «La Russie appelle» à Moscou.

La Russie n'a rien contre le dollar, mais «c'est bien le dollar qui sort de la Russie»

La Russie se passe du dollar dans certaines transactions internationales, mais elle ne se fixe pas comme objectif de renoncer à la monnaie américaine, a assuré M.Poutine.

«La Russie ne cherche pas à sortir du dollar, c'est bien le dollar qui sort de la Russie», a-t-il affirmé.

La Russie d'après-Poutine

A la question de savoir ce qui arrivera à la Russie après son départ de la politique, M.Poutine a espéré qu'elle continuerait de changer vers le mieux.

«Je peux vous dire que la Russie se sent déjà assez indépendante et autonome, mais elle est prête à coopérer avec tous nos partenaires, y compris avec les États-Unis […]. Nous avons plusieurs projets nationaux et j'espère qu'ils seront plus au moins réalisés. C'est une mission très ambitieuse, mais si nous avançons avec confiance, le pays changera, vers le mieux», a déclaré le Président.

Sanctions contre la Russie, un «coup dur pour l'Europe»

Après l'incident du détroit de Kertch, plusieurs dirigeants politiques européens, dont le Président polonais Andrzej Duda ou le chef de la commission des Affaires étrangères du Bundestag Norbert Röttgen, ont évoqué la possibilité de nouvelles sanctions économiques contre Moscou. Toutefois selon le journal Die Welt, les diplomates français et allemands réunis à Bruxelles auraient jugé nécessaire d'adopter des mesures visant à «renforcer la confiance» entre l'Europe et Moscou et se seraient opposés à l'introduction de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.

Selon M.Poutine, les sanctions adoptées pour des raisons politiques portent aussi préjudice à leurs auteurs et les sanctions imposées à la Russie ont été un coup dur pour l'UE qui a perdu 400.000 emplois.

«Toutes les restrictions politiquement motivées et illégales du point de vue des normes juridiques internationales et des normes de l'OMC ont un effet néfaste pour tout le monde, y compris pour ceux qui les adoptent», a estimé le chef d'État.

L'économie russe s'est adaptée aux sanctions

Selon le Président russe, l'économie russe s'adapte aux difficultés et crée des conditions pour une croissance.

«À mon avis, il est clair que, malgré tous les phénomènes de crise et même les difficultés créées artificiellement, l'économie russe s'adapte à ces difficultés […] et crée les conditions de son propre développement», a noté M.Poutine.

La Russie a renoncé aux importations dans son industrie de défense

© Photo. Crimea's FSB Press Service Die Welt: Paris et Berlin s’opposent à de nouvelles sanctions visant Moscou

Quant à la Russie, après l'adoption des sanctions, elle a pratiquement renoncé aux importations dans la production de matériels de guerre, a précisé le Président Poutine.

Sommet Poutine-Trump: le Président américain «a une attitude plutôt positive»

M.Poutine a noté qu'il comptait rencontrer son homologue américain en Argentine au cours du prochain sommet du G20 qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre.

«J'espère qu'on pourra en discuter si on a l'occasion de s'entretenir avec le Président des États-Unis en Argentine.. J'ai l'impression que M.Trump a une attitude plutôt positive. Il faut trouver des points en commun, parvenir à un consensus aux États-Unis qui permettrait aux élites américaines de collaborer avec leurs partenaires», a indiqué M.Poutine lors du forum d'investissement «La Russie appelle».

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a annoncé mercredi que le Kremlin se préparait à ces entretiens malgré la déclaration faite par M.Trump au quotidien The Washington Post et selon laquelle cette rencontre pourrait être annulée. M.Trump l'a déclaré suite à l'incident dans le détroit de Kertch où trois navires ukrainiens ayant violé la frontière russe ont été arraisonnés par les gardes-côtes russes.

«Les préparatifs sont en cours, on s'est mis d'accord de tenir une rencontre. Nous n'avons pas reçu d'autres informations de nos partenaires américains», a indiqué M.Peskov.

La Maison-Blanche avait précédemment annoncé que Donald Trump assisterait à des négociations bilatérales avec Vladimir Poutine à l'occasion du sommet du G20. Le Kremlin a confirmé cette information précisant que la date de la rencontre n'était pas encore fixée.

Détails à suivre