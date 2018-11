Israël - Russie: d'une alliance calculée à une rupture obligée

C'est un fait! La relation russo-israélienne est gelée. Malgré ses demandes médiatiques, Benjamin Netanyahou n'a pu discuter ouvertement avec Vladimir Poutine à Paris lors des commémorations du centenaire de l'armistice. La raison est limpide. La responsabilité d'Israël dans le crash de l'Iliouchine 20 ayant entraîné la mort de 15 soldats russes le 17 septembre dernier est loin d'être une histoire ancienne pour Moscou. La Russie s'éloigne d'Israël et les intérêts géopolitiques de ces deux pays pourraient diverger de plus en plus au Proche et au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Après l'alliance, la désalliance?