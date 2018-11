La Marine algérienne se serait dotée d’un nouveau sous-marin de fabrication russe

Un sous-marin à propulsion diesel-électrique de classe Kilo de fabrication russe a quitté le 25 novembre les chantiers navals de Saint-Pétersbourg où il a été construit pour l'armée algérienne, a annoncé le groupe média non-étatique russe Mil.Press.

Le submersible est accompagné du navire algérien al-Munjid qui stationnait dans le port russe de Kronstadt dans l'attente du sous-marin, ajoute Mil.Press.

Toujours selon ce média, qui se réfère à des sites occidentaux suivant le déplacement des navires, le sous-marin se trouvait dès le lendemain au large des côtes estoniennes et battait pavillon algérien.

Une source non-citée au sein du secteur des constructions navales russes a indiqué au groupe média que le submersible avait été remis au client et a précisé que son numéro d'immatriculation au sein des Forces navales algériennes serait 032.

C'est lors de la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, à Moscou en 2013, que la décision de l'achat des deux sous-marins avait été prise, avait précédemment annoncé le site d'information militaire Menadefense.

Baptisé «trou noir» par les experts de l'Otan pour sa discrétion, le sous-marin diesel-électrique polyvalent du projet 636 Varchavianka (Improved Kilo, selon le code Otan) appartient à la 3e génération de sous-marins. Il a un déplacement de 2.350 tonnes en surface et de 3.950 tonnes en plongée et une vitesse de 17 à 20 nœuds. Le sous-marin a 45 jours d'autonomie et est conçu pour plonger à 300 mètres. Il peut être doté de quatre missiles Kalibr , de 18 torpilles de 533 mm (six tubes) et de 24 mines. Son équipage comprend 52 sous-mariniers.

De nombreux pays étrangers achètent volontiers des sous-marins du projet 636. À l'heure actuelle, des sous-marins de classe Kilo sont en service dans la marine algérienne, chinoise, indienne, iranienne et vietnamienne.