Quel fut le plat principal des leaders mondiaux au sommet du G20 en Argentine?

Des steaks, du vin, des hamburgers et des gourmandises argentines, tel est le menu qui fut servi aux leaders des pays du G20, aux journalistes et autres invités du sommet à Buenos Aires, selon un correspondant de Sputnik. Le plat principal du premier dîner fut, quand à lui, à base de crabe.

Le menu des leaders des principales économies mondiales intéresse tout autant que l'agenda de leurs rencontres et leurs sujets de discussion. Un correspondant de Sputnik nous a rapporté la teneur du menu des chefs d'État et de gouvernement et des autres invités du sommet du G20 qui se déroule à Buenos Aires. Ce menu comprend notamment des steaks, du vin, des hamburgers et des gourmandises argentines.

Selon les organisateurs, le plat principal lors du dîner de gala au théâtre Colón qui a eu lieu le 30 novembre fut le crabe.

Les journalistes n'ont pas être servis en steaks, car les conditions d'un buffet ne permettent pas de les consommer bien chauds. Pourtant, les journalistes ont eu l'embarras du choix pour les autres plats: des saucisses et des fromages différents, du risotto italien, de la pizza, des hamburgers et des légumes cuits.

Selon notre correspondant, la cuisine argentine a été fortement influencée par les traditions culinaires de l'Europe.

From Malbec to scarfs, G20 leaders showered with Argentine gifts https://t.co/iUc5kct1ia pic.twitter.com/ONOi3KecCq — ดีงามพระราม8 (@abbear111) November 30, 2018

L'Argentine dispose cependant de plats typiquement nationaux et d'ingrédients très utilisés: de la glace au Dulce de Leche (confiture de lait, ndlr), des empanadas, des petits chaussons, des farcis de viande, des poissons, des œufs, des pommes de terre ou d'autres ingrédients.

Le vin argentin malbec est très demandé parmi les invités du G20. Il est servi dans un distributeur libre-service qui permet de choisir la quantité souhaitée sur un écran tactile.

Le treizième sommet du Groupe des vingt se tient les 30 novembre et 1er décembre 2018 à Buenos Aires en Argentine. L'événement réunit les leaders des 19 premières économies mondiales ainsi qu'un représentant de l'Union européenne.