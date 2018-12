Erdogan propose un moyen de régler l'incident du détroit de Kertch

L'incident du détroit de Kertch doit être réglé dans le cadre d'une rencontre au format Normandie, a déclaré le Président turc Recep Tayyip Erdodan.

© AP Photo / Frank Franklin II Le Conseil de sécurité de l’Onu bloque l’examen de la situation dans le détroit de Kertch (vidéo)

«J'ai parlé aux Présidents russe et ukrainien Poutine et Porochenko au sujet de cet incident. J'espère que les quatre pays, l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine pourront se rencontrer et lancer un nouveau processus de règlement de cette situation», a annoncé aux journalistes Erdogan en marge du sommet du G20 à Buenos Aires.

Trois navires de la Marine ukrainienne ont violé le matin du 25 novembre la frontière de l'espace maritime russe, effectuant des manœuvres dangereuses et refusant d'exécuter les ordres des gardes-côtes. Le département du FSB pour la Crimée a invoqué la violation des articles 19 et 21 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Le Kremlin et le ministère russe des Affaires étrangères ont qualifié de «provocations» les manœuvres effectuées par les navires de la Marine ukrainienne.