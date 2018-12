À la veille de sa visite en Algérie, des intellectuels signent une pétition contre MBS

Faisant peser sur Mohammed ben Salmane la responsabilité de l'assassinat du journaliste Kamal Khashoggi et des bombardements sur la population civile du Yémen, plus d'un millier d'Algériens, dont plusieurs intellectuels, ont signé une pétition pour dire non à la visite officielle du prince héritier saoudien qui doit arriver à Alger ce dimanche.

À la veille du début de la visite officielle de Mohammed ben Salmane en Algérie, des intellectuels du pays ont lancé samedi une pétition exigeant son annulation, rapporte le site TSA-Algérie qui en cite des extraits.

© AP Photo / Christophe Ena «Ne vous inquiétez pas»: Mohammed ben Salmane tente de rassurer Emmanuel Macron (vidéo)

Ainsi, les auteurs de la pétition l'accusent d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Kamal Khashoggi et d'être responsable de crimes contre la population du Yémen, où une coalition sous commandement saoudien mène des actions militaires contre les rebelles houthis.

«En notre qualité de citoyens et d'intellectuels d'un pays qui a été à la pointe de la lutte contre toutes les formes d'oppression, d'injustice et d'obscurantisme, nous élevons notre voix, haut et fort, pour dire non à cette visite inopportune et injustifiée du point de vue tant politique qu'étique», concluent les pétitionnaires.

De retour du sommet G20 qui s'est terminé samedi à Buenos-Aires en Argentine, Mohammed ben Salmane doit arriver aujourd'hui en Algérie pour une visite de deux jours qui, selon des médias du pays, doit «donner un élan au relations bilatérales, au projets conjoints économiques et commerciaux».

Rappelons que la visite officielle du prince héritier en Tunisie qui a eu lieu cette semaine a aussi été marquée par une manifestation de personnes l'ont accusant d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.