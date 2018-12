Les Houthis auraient capturé un représentant de l’Onu au Yémen

Les rebelles houthis ont pris en otage un éminent juriste hanafite, Mouhammad Al-Shaybânî, a indiqué sur Twitter Mouammar al-Iryani, le ministre yéménite de l'Information.

«Les rebelles houthis ont capturé dans la ville d'Al-Hodeïda Mouhammad Al-Shaybânî, un spécialiste du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme», a-t-il tweeté.

© AFP 2018 Mohammed Huwais 15 civils tués au Yémen, les Houthis désignent le coupable

D'après le ministre, la communauté internationale et l'envoyé spécial au Yémen appelle à adopter une position ferme et définitive à l'égard des Houthis, susceptible de nuire aux citoyens yéménites, dans la ville d'Al-Hodeïda en particulier et à l'échelle du pays en général.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien Président Ali Abdallah Saleh aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont créé leurs organes de pouvoir.

La coalition militaire arabe sous commandement saoudien intervient depuis mars 2015 au Yémen en soutien au gouvernement du Président Abd Rabbo Mansour Hadi.