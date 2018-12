Ballon d’or: Solveig invite la première lauréate à twerker, le Net manque de le lyncher

Le DJ Martin Solveig a créé une polémique en demandant à Ada Hegerberg, la joueuse norvégienne de Lyon, si elle connaissait le «twerk», une danse sensuelle aux déhanchés très explicites, avant de s'excuser, plaidant «une mauvaise blague».

Martin Solveig: enfin un ballon d'or féminin, il était temps

2 minutes later mdr:#BallonDor pic.twitter.com/W6IJ6286nR — nul. (@InsafOo) 3. Dezember 2018

Cette courte séquence n'a pas tardé à provoquer un tollé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes se sont indignés du «sexisme» du DJ français envers la buteuse.

Premier #BallonDor féminin: "est-ce que tu sais twerker?", demande-t-on à la lauréate.



Pathétique.



En matière d'égalité des sexes, le foot ça se danse un pas en avant, deux pas en arrière. — Grégory Moris (@Greg_Moris) 3. Dezember 2018

Martin Solveg est juste ignoble.



Les femmes footballeuses galèrent pour devenir pro, et subissent en plus les pires critiques et remarques sexistes.



Et lui il demande à la 1ere femme ballon d'or si elle sait twerker.

La honte internationale.#BallondOr pic.twitter.com/ZiakmmR3ds — Jean Hugon🔻 (@JeanHugon3) 3. Dezember 2018

#BallondOr La première femme ballon d'or, un symbole féminin fort#martinsolveig "tu sais twerker"? 😂 Jpp — Na2Ser (@BdiouiNasser) 3. Dezember 2018

Certains ont plutôt dénoncé son «total manque de respect»:

"Est-ce que tu sais twerker" AUCUN RESPECT MDRRR #BallonDor — Mathieu Wurth (@MathieuWurth) 3. Dezember 2018

« Est ce que tu sais twerker? » le niveau de genance est a son maximum #BallonDor — phil (@spnthefray) 3. Dezember 2018

Alors que d'autres ont juste ironisé sur cette question déplacée:

Première femme ballon d'or: "est ce que tu sais twerker?" Bravo les gars, top#BallondOr pic.twitter.com/FGMeoKQVz9 — en Y dans ta maman🌸 (@EmEssEye) 3. Dezember 2018

Quand tu viens de gagner ton 1er ballon d'Or et qu'on te demande si tu sais twerker 🙄#BallonDor pic.twitter.com/OmUsEukSqN — Reine (@ReineMTC) 3. Dezember 2018

Remettre le 1er ballon d or à une femme et… lui demander de twerker #BallonDor pic.twitter.com/YSary74rxw — borretouit (@yaspaspeno) 3. Dezember 2018

Mesdames et messieurs voici la Première #BallonDor féminine de l'histoire! 👏👏👏👏👏

Première question:

— Tu sais twerker?

Tuez-moi. pic.twitter.com/tjRuMtWUSk — BORNACIN Ignacio (@IgnacioBornacin) 3. Dezember 2018

D'ailleurs, une fois la cérémonie terminée, Martin Solveig a rapidement réagi dans une vidéo d'excuses postée sur Twitter: «Je suis étonné par ce que je suis en train de lire sur Internet. Bien sûr, je ne voulais offenser personne», a-t-il souligné. «Ça vient de mon mauvais usage de la langue anglaise, et de ma mauvaise compréhension de la culture de la langue anglaise, qui n'est visiblement pas suffisante», a-t-il poursuivi. «C'est une blague, peut-être une mauvaise blague et je voulais m'excuser envers ceux que j'aurais pu offenser. Désolé», a-t-il conclu.

«Il est venu me voir après et il s'est excusé. Je n'ai pas vu la situation comme ça, comme les autres. On a dansé un peu, j'ai eu le Ballon d'Or, et c'est le plus important pour moi. Je n'ai pas trouvé cela sexiste», a toutefois souligné Hegerberg en zone mixte, après la cérémonie.

Est-ce qu'on aurait demandé cela à un homme? «Ça, c'est une bonne question», a-t-elle répondu, avant de plaider pour une meilleure reconnaissance du football féminin.