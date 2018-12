Pourquoi des entrepreneurs sénégalais cherchent des partenaires en Russie

Invités de la Journée économique du Sénégal qui s’est récemment déroulée dans la capitale russe, deux entrepreneurs sénégalais, Issa Barro et Iba Diagne, expliquaient à Sputnik l’objectif de leur déplacement en Russie et leurs attentes quant à une potentielle collaboration avec des partenaires locaux.

Deux hommes d'affaires sénégalais, Issa Barro, président d'une agence de voyage réceptive et d'une dizaines d'hôtels, et Iba Diagne, directeur des relations publiques du Nadji.Bi Group, l'un des principaux fabricants en solutions solaires mobiles et d'autoconsommation, se sont rendus en Russie pour prendre part à la Journée économique du Sénégal qui a récemment eu lieu à Moscou. Comme ils l'ont précisé à Sputnik, pour eux, c'est l'occasion de nouer des contacts avec de potentiels partenaires russes, qualifiés de «formidables» par Iba Diagne, qui a fait ses études en Russie.

© Photo. Ambassade du Sénégal à Moscou Comment l’ambassadeur du Sénégal en Russie qualifie les liens entre Dakar et Moscou

«Je serai personnellement heureux de travailler avec les Russes parce que […] je sais qu'est-ce que c'est la capacité technologique de la Russie, des Russes, leur adaptabilité, je sais qu'il sont des partenaires formidables, tout simplement».

Le directeur des relations publiques du Nadji.Bi Group, leader «au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest» de la construction de produits solaires à la technologie développée par l'entreprise, restera à Moscou pendant encore deux semaines, après le forum économique, afin de rencontrer de potentiels partenaires russes pour «discuter avec eux».

L'autre interlocuteur de Sputnik, Issa Barro, a quant à lui tiré ses propres conclusions concernant la Russie et ses habitants lors de son dernier passage à l'occasion de la Coupe du Monde qui s'y déroulait cet été.

«J'étais agréablement surpris parce que, de là-bas, tout ce qu'on avait comme appréciations par rapport aux Russes, fermés, etc… C'était le contraire que j'ai trouvé pendant la Coupe du Monde.»

Selon M. Barro, le but principal de son voyage à Moscou avec sa participation à la Journée économique du Sénégal est de rencontrer de potentiels partenaires russes pour ensuite «développer le tourisme entre la Russie et le Sénégal» et «programmer les destinations» du Sénégal à la Russie.

© Photo. Ambassade du Sénégal à Moscou Les pays ayant en partage le franc CFA pourraient-ils y renoncer?

L'interlocuteur de Sputnik a indiqué qu'actuellement le tourisme se «porte bien» dans son pays et que, depuis 2007, il était en hausse de 18% et ce pour plusieurs raisons. D'après lui, le Sénégal présente de nombreux avantages qui pourraient attirer les Russes.

«Au Sénégal, il y a beaucoup d'atouts, d'abord sur le plan politique. C'est l'un des pays les plus stables en Afrique […] à une beauté fantastique […]. On est parmi les cinq pays les plus ensoleillés du monde […]. Nous avons des parcs nationaux, une grande faune, il y a également le réseau routier aujourd'hui, et il est remarquable. Donc l'infrastructure se développe au Sénégal grâce à une bonne politique de l'État.»