Trois causes susceptibles de déclencher une guerre entre les USA et la Russie

Des tensions entre Moscou et Washington pourraient aboutir sous certaines conditions à un conflit militaire non volontaire, estime l'expert russe dans le domaine des relations internationales Dmitri Souslov qui propose trois scénarios.

Le risque d'un affrontement direct entre la Russie et les États-Unis est réel et ces derniers temps il «prend de l'ampleur», estime l'expert en politique extérieure Dmitri Souslov de l'École des hautes études en sciences économiques (EHESE) de Moscou.

© AP Photo / J. David Ake Traité FNI: Washington pose un ultimatum

Selon lui, il existe au moins trois scenarios d'un conflit militaire non intentionnel entre les deux puissances.

Le premier est lié à une cyber-menace. Il s'agit d'une situation où un pays envisage une cyber-attaque dont il a été la cible comme le début d'une offensive de grande envergure et répond non seulement avec des cyber-armes mais aussi avec des armes réelles.

«Le deuxième risque est une course aux armements non-contrôlée y compris le déploiement en Europe de missiles de longue et courte portée basés au sol. Je pense que malheureusement c'est une réalité à laquelle nous ferons face dans quelques années», a-t-il indiqué.

Le troisième risque, selon l'expert, peut être lié à la Syrie et à la région de la mer Noire, où Moscou et Washington «agissent déjà dans le même espace opérationnel».

En ce qui concerne le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), l'expert ne doute pas que les États-Unis le quittent tôt ou tard et que cela entraînera une course aux armements entre Moscou, Washington et Pékin dans le domaine des missiles nucléaires à portée intermédiaire ainsi que dans le domaine des forces nucléaires stratégiques. À son tour, cela mettra fin au Traité New START de réduction des armes stratégiques, a conclu M. Souslov.