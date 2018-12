L’Algérie déclare forfait quant à l’organisation de la CAN 2019

L’Algérie ne veut pas candidater pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2019, car celle-ci ne rentre pas dans ses priorités, a indiqué le 6 décembre le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports.

L'Algérie ne déposera pas de dossier de candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2019, a fait savoir Mohamed Hattab, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, selon le site d'information Observ'Algérie ce jeudi 6 décembre.

L'organisation de la CAN 2019 «ne constitue pas une priorité pour l'Algérie», a déclaré le ministre.

Justifiant la décision des autorités algériennes, le responsable a expliqué que «le fait que l'Algérie dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour récupérer l'organisation de cette CAN ne constitue pas une raison suffisante pour se lancer dans ce projet». «Il existe d'autres facteurs, tout aussi importants, et dont il faut tenir compte, car ayant un impact direct sur d'autres secteurs», a-t-il encore soutenu.

Évoquant les objectifs prioritaires de la politique de son ministère quant au développement de la culture sportive dans le pays et de mise à disposition des jeunes de moyens suffisants pour leur épanouissement, M.Hattab a expliqué que «dans l'immédiat, la priorité pour l'Algérie est d'achever ses grands projets, en termes d'infrastructures, tout en assurant un bon accompagnement à la jeunesse et au sport national, pour progresser et revenir aux devants de la scène».

© AP Photo / Mindaugas Kulbis L’Afrique, et en particulier l’Algérie, seraient dans le viseur de l’armée américaine

Le Cameroun a certes perdu, le 30 novembre, suite à la décision de la CAF , la chance d'organiser la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, mais pas tout à fait celle de la CAN. C'est ce qui ressort de la déclaration faite par Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football (CAF) , à la chaîne panafricaine Afrique Media. le responsable a affirmé que le Cameroun organisera la CAN 2021 à la place de la Côte d'Ivoire, qui connaît à son tour des retards dans la réalisation des infrastructures nécessaires à l'accueil de cet événement sportif continental.

Pour rappel, le Maroc et l'Afrique du Sud seraient déjà dans les starting-blocks pour déposer leur candidature pour accueillir la CAN 2019, a affirmé le site d'information marocain H24, citant une source au sein de la Fédération royale marocaine de football.