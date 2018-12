«Vous allez recevoir sur votre gueule!»: un commissaire belge aux Gilets jaunes (vidéo)

Sur une vidéo réalisée lors de la manifestation des Gilets jaunes à Bruxelles le 8 décembre et diffusée par la suite sur les réseaux sociaux, le responsable du maintien de l'ordre dans la capitale belge, le commissaire Pierre Vandersmissen, s'adresse à un groupe des manifestants et leur signifie qu'ils sont «tous arrêtés administrativement» et qu'ils vont recevoir sur leur «gueule».

On voit notamment sur la vidéo que les forces de l'ordre se mettent à interpeller certains Gilets jaunes dans un quartier de Bruxelles.

«Vous êtes tous arrêtés administrativement», annonce donc le commissaire.

Lorsque que les manifestants commencent à lui poser des questions pour savoir quel est le motif de leur arrestation, Pierre Vandersmissen l'explique dans un premier temps assez brièvement mais ensuite, visiblement irrité, fournit une réponse peu attendue.

«Alors vous allez recevoir sur votre gueule!», dit-il notamment.

Le 8 décembre, plusieurs centaines de Gilets jaunes ont protesté à Bruxelles pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et les inégalités sociales. La police a effectué plus de 400 arrestations administratives, selon le journal La Libre Belgique. 10 personnes ont en outre été arrêtées et font l'objet de poursuites judiciaires, d'après la RTBF.

En France, après une première manifestation qui s'est déroulée le 17 novembre, des membres du mouvement des Gilets jaunes ont organisé le quatrième acte de leur mobilisation le samedi 8 décembre. Dénonçant à l'origine la hausse des carburants, ils expriment désormais une colère sociale bien plus profonde.

Près de 136.000 personnes ont participé à cet acte 4 en France, soit un nombre pratiquement équivalent à celui du 1er décembre. Au total, quelque 2.000 personnes ont été interpellées le 8 décembre, selon la place Beauvau.