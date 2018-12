Les pays qui lancent le plus souvent des cyberattaques sont les États-Unis, la France et les Pays-Bas, a fait savoir le Centre national de coordination pour les incidents informatiques de Russie, un département du FSB (service de sécurité intérieure).

Les principales sources des cyberattaques se trouvent aux États-Unis et dans l'Union européenne, a affirmé Nikolaï Mourachov, directeur adjoint du Centre national de coordination pour les incidents informatiques de Russie.

© Fotolia / Pavel Ignatov Pourquoi les grandes puissances boudent l'appel à la Paix sur le Web de Macron

Cette conclusion a été faite sur la base de données de sociétés spécialisées dans la sécurité informatique , a-t-il précisé.

Selon Nikolaï Mourachov, ce sont les États-Unis qui détiennent le leadership en tant que source de cyberattaques. Ils sont suivis de la France et des Pays-Bas.

Or, c'est la Russie qui semble être le plus souvent accusée de cyberattaques et d'ingérence, qu'il s'agisse de déclarations au sujet de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis ou plus récemment lors du mouvement des Gilets jaunes en France.