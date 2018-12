La guerre commerciale entre la Chine et les USA impacterait les livraisons de… smartphones

Les livraisons de smartphones ont diminué de 3% notamment à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, selon un bilan préliminaire de la International Data Corporation qui estime pourtant que ce marché renouera avec la croissance dès 2019.

«Les livraisons mondiales de smartphones semblent avoir diminué de 3% en 2018, mais elles devraient reprendre leur croissance en 2019 et augmenter jusqu'en 2022. Bien que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine crée des tensions au sein du secteur, IDC estime toujours que les nouveautés sur les marchés émergents, notamment le réseau 5G et les nouveaux produits, rétabliront la croissance sur le marché des smartphones», a indiqué la société.

Le marché chinois, qui représente 30% de l'ensemble des livraisons de smartphones , a baissé de 8,8% à l'issue de l'année. L'année prochaine, IDC prévoit un marché «stable», puis un retour à la croissance en 2022. Après avoir connu une baisse en 2018, le marché américain devrait également renouer avec la croissance dès 2019, de 2,1%, estiment les experts.

Toujours selon les évaluations préliminaires d'IDC, les livraisons de smartphones dans le monde sont tombées à 1,42 milliard d'unités en 2018 par rapport à 1,47 milliard en 2017. Toutefois, IDC prévoit une croissance de 2,6% dès l'année prochaine pour arriver à 1,57 milliard d'ici 2022.

Pour ce qui est des systèmes d'exploitation, le plus populaire à l'issue de 2018 reste Android, avec 1,209 milliard de smartphones et une réduction de 3% en termes annuels, affirme IDC. D'ici 2022, les livraisons de smartphones tournant sous ce système d'exploitation devraient atteindre 1,357 milliard. Le système iOS aurait perdu à l'issue de cette année 2,5% pour descendre à 210,4 millions, mais en 2022, les chiffres devraient s'établir à 217,3 millions.