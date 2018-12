Sept pays créent un nouvel ensemble géopolitique à Riyad

À l’initiative du roi d’Arabie saoudite, sept pays arabes et africains ont annoncé ce mercredi 12 décembre à Riyad la création d’un nouvel ensemble économique et de sécurité nommé l’Organisation de la mer Rouge et du golfe d’Aden.

Réunis autour et à l'initiative du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, sept ministres des Affaires étrangères des pays arabes et africains ayant des côtes sur la mer Rouge ont décidé ce mercredi 12 décembre à Riyad de créer un nouvel ensemble géopolitique et économique portant le nom d'Organisation de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a annoncé le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué en indiquant que cette organisation comptait dans ses rangs l'Arabie saoudite, l'Égypte, Djibouti, la Jordanie, le Yémen, la Somalie et le Soudan.

Selon le communiqué du ministère, la nouvelle organisation a pour objectif de protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans le golfe d'Aden, tout en contribuant au renforcement de l'investissement et du développement dans les pays situés autour de la mer Rouge.

«Je pense que cet ensemble va contribuer au renforcement de la sécurité, de la stabilité, du commerce et de l'investissement dans la région et interconnectera les économies de ces sept pays», a déclaré Adel al-Joubeir, le ministre saoudien des Affaires étrangères lors de cette rencontre.

Pour rappel, depuis des années, les actes de pirateries contre les pétroliers et les bateaux de marchandises sont fréquents dans le golfe d'Aden, en particulier depuis la prolifération de groupes terroristes en Somalie et le début du conflit au Yémen.