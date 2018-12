Netanyahu envoie des renforts en Cisjordanie après la mort de deux soldats

En réponse à la mort de deux soldats de Tsahal dans une attaque de combattants palestiniens, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné d'envoyer des renforts en Cisjordanie et de déployer des points de contrôle sur les autoroutes de la région.

© AFP 2018 MUSA AL-SHAER Un Palestinien aurait ouvert le feu en Cisjordanie, plusieurs victimes israéliennes

Plus tôt dans la journée de jeudi, un homme avait ouvert le feu sur des soldats et des civils à un arrêt de bus sur la principale route de Cisjordanie, non loin de Ramallah . Deux militaires israéliens ont été tués et un autre grièvement blessé. L'assaillant a fui en voiture en direction de Ramallah, désormais bouclée par les forces israéliennes.

Il s'agit de la troisième attaque meurtrière à l'arme à feu contre des Israéliens perpétrée en deux mois en Cisjordanie occupée. Le 9 décembre, sept personnes, dont une jeune femme de 21 ans enceinte, ont été blessées dans une attaque similaire.

© Sputnik . Issam al-Rimawi Regain des hostilités en Cisjordanie: quatre Palestiniens blessés

Outre le renforcement de la présence militaire dans la région, Benjamin Netanyahu a également annoncé son intention de «légaliser» des milliers de logements de colons dépourvus des autorisations nécessaires en Cisjordanie.

Le chef du gouvernement israélien souhaite par ailleurs accélérer le processus de destruction des maisons d'auteurs d'attentats pour les démolir dans un délai de 48 heures.