Report de l’élection présidentielle algérienne? Un quotidien gouvernemental répond

Près d’une semaine de spéculations et de rumeurs sur le possible report de l’élection présidentielle de 2019 en Algérie s’est achevée par la publication dans un quotidien gouvernemental d’un article indiquant que le vote aurait lieu en avril prochain.

La présidentielle de 2019 en Algérie aura lieu, comme convenu, en avril prochain, aucun report n'est prévu, a indiqué le quotidien gouvernemental El-Moudjahid.

© AP Photo / Anis Belghoul Élections en Algérie: le patronat industriel appelle Bouteflika à briguer un 5e mandat

Il met ainsi fin à la polémique et aux rumeurs concernant l'éventuel report du scrutin, assurant que «le respect des échéances électorales fait partie du socle de [nos] valeurs démocratiques, et constitue, pour chacun et pour tous, une grande visibilité politique».

Le quotidien a qualifié de «spéculations» les écrits et les déclarations évoquant un possible report de l'élection. «Cela fait partie d'une stratégie de la confusion, et ne constitue qu'un médiocre marketing qui traduit un manque flagrant de confiance en soi», martèle-t-il.

El-Moudjahid évoque même la forte éventualité d'une candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat.

© AP Photo / Sidali Djarboub Bouteflika pointe du doigt des «manœuvres malintentionnées qui guettent l’Algérie»

«Si, à aucun moment, le Président n'a fait connaître sa réponse, sans doute parce qu'il estime qu'il en est encore trop tôt, il n'a pas pour autant omis le prochain rendez-vous électoral, estimant, à juste titre, qu'il s'agit de faire en sorte que la souveraineté du peuple algérien soit respectée», lit-on dans les pages de l'El-Moudjahid.

Le report de l'élection présidentielle de 2019 a été proposé par Abderrazak Marki, président du parti islamiste Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui souhaite réunir de meilleures conditions pour concrétiser le consensus national.