Le producteur de la BBC chargé de la Syrie Riam Dalati a déclaré que les images tournées dans un hôpital après l'attaque chimique à Douma étaient une mise en scène.

«Après presque six mois d’enquêtes, je peux prouver sans aucun doute que la scène de l'hôpital de Douma a été mise en scène. Aucun décès n'est survenu à l'hôpital. Tous les Casques blancs, activistes et personnes avec qui j'ai parlé sont dans les zones d’Idlib ou de l'est de l'Euphrate. Une seule personne était à Damas.»

Capture d'écran Tweet de Riam Dalatis

«L'attaque a eu lieu, le sarin n'a pas été utilisé, mais nous devons attendre les conclusions de l'OIAC pour confirmer si du chlore a été utilisé. Mais tout le reste qui est lié à l'attaque a été fabriqué pour renforcer l'effet», indique-t-il.

Plus tôt, des pays occidentaux avaient accusé Damas d’une attaque chimique contre la ville syrienne de Douma, dans la Ghouta orientale et l’avaient menacé de frappes. Pour prouver l’attaque, l’organisation connue comme les Casques blancs avait utilisé des images montrant des habitants de cette agglomération, dont des enfants, à l’hôpital et les médecins tentant de les sauver.

La diplomatie russe a alors déclaré que le but des intoxs au sujet de recours aux substances chimiques en Syrie était de justifier les frappes étrangères sur ce pays proche-oriental. Dès le 13 mars, l’état-major des Forces armées de Russie avait prévenu d’une provocation avec la mise en scène d’une attaque chimique préparée par des extrémistes dans la Ghouta orientale.