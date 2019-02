Sputnik parmi les médias étrangers les plus lus de France

Tout comme en juillet 2018, l'agence d'information internationale Sputnik France se place dans le top 3 des médias étrangers les plus consultés en France en décembre 2018, aux côtés des agrégateurs Yahoo-HuffPost et MSN News, qui ne produisent pas de contenu exclusif, selon les statistiques de l'entreprise US d'analyse publicitaire ComScore.

Hormis les sites Prévisions météo et CNET (nouvelles technologies), Sputnik France est classé parmi les trois médias étrangers les plus lus en France en décembre 2018 par l'entreprise américaine reconnue d'analyse publicitaire et d'évaluation de médias ComScore. Sputnik France se classe ainsi derrière les agrégateurs Yahoo-HuffPost et MSN News, qui ne produisent cependant pas de contenu exclusif.

© Sputnik . Sputnik en tête des médias étrangers les plus lus en France en juillet 2018

C'était aussi le cas en juillet 2018

Sputnik France reste donc parmi les médias étrangers les plus populaires de France. Dans la catégorie News/Information de ComScore pour la France, Sputnik a occupé en décembre 2018 la 20e place, dépassant La Dépêche, la Voix du Nord, Le Dauphine, Capital et Sud Ouest.

(Source: Comscore MMX Multi-Platform®, News/Information, Total Audience, December 2018, France)

Sputnik gagne également en popularité auprès des lecteurs de l'Afrique, à laquelle le nombre d'articles consacrés est en augmentation.

Nous remercions nos lecteurs pour leur fidélité.