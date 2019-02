La sélection algérienne de football tente de convaincre un Français de jouer pour elle

À pied d'œuvre pour préparer son équipe à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, qui aura lieu cet été en Égypte, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, compte convoquer le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez, selon le journal sportif algérien Le Buteur. Maxime Lopez fait actuellement partie de la sélection française espoirs.

© Sputnik . Vitaly Belousov La CAN 2019 retardée d’une semaine suite à une demande des pays maghrébins

Selon le média, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne a pris contact avec le frère de Maxime Lopez, Julien, «afin de sonder le joueur et connaître sa position quant à l'éventualité de défendre les couleurs algériennes dans un futur proche».

Tout en indiquant que Maxime Lopez n'était pas insensible à l'intérêt de Djamel Belmadi et à l'Algérie, le média a rappelé la déclaration du joueur à beIN Sports, il y a quelques mois. «Maman est de Béjaïa et je respecte beaucoup la sélection algérienne, ça serait un bon choix qui rendrait n'importe qui fier, on verra bien si on va me convoquer».

En outre, Le Buteur a néanmoins souligné que, pour l'heure, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, actuellement membre de l'quipe de France espoirs, ne semblait pas encore pressé de prendre une décision quant au choix de la sélection qu'il défendra.

Julien, le frère aîné de Maxime, lui-même joueur au Paris FC, a porté le maillot algérien, il y a quelques années, avec l'équipe d'Algérie olympique.