Rabat et Madrid scellent un partenariat stratégique avec la signature de 11 accords

Mercredi 13 février, au premier jour de l'arrivée du roi d'Espagne Felipe VI, en visite d'État pour 48 heures au Maroc, les deux pays ont signés 11 accords de coopération dans divers domaines. La séance de signatures était présidée par les deux souverains.

Dans le domaine politique, Rabat et Madrid ont signé un mémorandum d'entente établissant un partenariat stratégique multidimensionnel.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, pas moins de 10 accords ont été ratifiés dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la culture.

Dans le premier volet, les deux États ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Dans le volet économique , Rabat et Madrid se sont entendus sur un partenariat stratégique en matière d'énergie. Ainsi, un accord a été signé pour la construction d'une troisième interconnexion électrique entre le Maroc et l'Espagne, qui vient s'ajouter à la signature de trois autres mémorandums de coopération: la mise en œuvre du dispositif de facilitation des flux du commerce et des passagers au niveau du Détroit de Gibraltar, la collaboration entre la Royal Air Maroc et IBERIA Airlines et l'assistance et la coopération mutuelle entre l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Commission nationale espagnole du marché des valeurs (CNMV).

Pour ce qui est du domaine culturel, les deux pays ont apposé leurs signatures sur quatre accords, dont le plus important est celui relatif à la donation irrévocable, par l'Espagne au Maroc, du grand théâtre Cervantes de Tanger. Deux autres accords renforcent leur coopération au niveau des musées, avec l'organisation à Madrid d'une exposition commune. Enfin, le dernier accord concerne un mémorandum d'entente entre les Archives royales marocaine et le Patrimoine national du royaume d'Espagne pour l'organisation au palais royal à Madrid d'une exposition sur les collections royales des deux pays.

L'Espagne est premier partenaire commercial du Maroc, avec une balance commerciale qui a dépassé les 12 milliards d'euros en 2018, selon l'agence de presse officielle marocaine (MAP).