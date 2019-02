Un investisseur français arrêté à Moscou pour fraude, Paris ne commente pas

L’ambassade de France en Russie a refusé de commenter à Sputnik l’arrestation d’un Français, Philippe Delpal, dans le cadre d’un détournement de 33 millions d’euros via un crédit accordé par la banque Vostotchny Express à sa société d’investissement, Baring Vostok, en 2017.

© Sputnik . Evgeny Odinokov La Russie et la France ont signé une feuille de route de coopération économique

La mission diplomatique a indiqué qu’elle ne commenterait pas les affaires judiciaires en cours d’examen.

Le tribunal Basmanny de Moscou a annoncé vendredi l’arrestation de l’Américain Michael Calvey, fondateur de Baring Vostok, de Philippe Delpal, en charge des investissements dans le secteur financier de cette société, ainsi que de quatre autres personnes accusées d’être à l'origine d'une fraude d'au moins 2,5 milliards de roubles (environ 33 millions d'euros).

«Je n'ai aucun lien avec le crime allégué», a déclaré vendredi M.Delpal, en anglais et à la barre du tribunal, précisant que son nom figurait dans les documents faisant l’objet de l’enquête uniquement parce qu’il travaillait pour Baring Vostok.

Selon un communiqué de cette société, les arrestations ont eu lieu dans le cadre d'un différend commercial avec la banque Vostotchny Express et ne sont «pas directement liées aux activités de Baring Vostok».

© Sputnik . Valery Melnikov La justice russe rend une décision «surprenante» à l’égard de Business France

L’instruction a été confiée au bureau central du Comité d’enquête de Russie et au Service fédéral de sécurité russe (FSB)

Une représentante du Parquet général de Russie a déclaré vendredi au tribunal que les enquêteurs recherchaient d’autres complices.

Fondée en 1994, Baring Vostok affirme être «l’une des plus anciennes et des plus grandes sociétés d’investissement du secteur privé en Russie et dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI)», qui réunit des anciennes républiques soviétiques. Son fondateur Michael Calvey avait précédemment travaillé pour la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) ainsi que pour la société Salomon Brothers.

Selon le site officiel de Baring Vostok, ce fonds a investi plus de 3,7 milliards de dollars en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan depuis 1994.