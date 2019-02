Journée commémorative du génocide arménien: Erdogan aurait fait la leçon à Macron

Le Président Macron, qui a décidé d’instaurer la Journée nationale de commémoration du génocide arménien le 24 avril, devrait «mieux apprendre l’Histoire», a déclaré vendredi le Président turc Recep Tayyip Erdogan cité par la chaîne de télévision turque A Haber.

«Il est novice en politique, qu’il apprenne mieux l’Histoire. Il n’y a pas eu de génocide dans notre Histoire», a indiqué M.Erdogan

© Sputnik . Vladimir Fedorenko Génocide arménien: la Turquie s’offusque de la position de Macron

Le chef d’État a pour la première fois commenté en personne la décision prise par M.Macron le 6 février. Son porte-parole avait déjà exprimé l’indignation d’Ankara à ce sujet.

Selon différentes données, entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens d'Anatolie et d'Arménie occidentale sont morts du fait de déportations, de famines et de massacres entre avril 1915 et juillet 1916 dans l'Empire ottoman, sur l'actuel territoire de la Turquie. Nombre d'historiens et plus de 20 pays, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu le fait du génocide. L’Assemblée nationale française a notamment reconnu ces événements comme génocide en 2001.

La Turquie n’accepte pas l’utilisation du terme «génocide» pour parler des événements de 1915. Elle affirme pour sa part qu'il ne s'agissait que d'une guerre civile, doublée d'une famine, dans laquelle 300.000 à 500.000 Arméniens et autant de Turcs avaient trouvé la mort.