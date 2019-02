La députée rebelle Nadejda Savtchenko appelle à tenir un «nouveau Maïdan» en Ukraine

La députée ukrainienne Nadejda Savtchenko, accusée d'avoir préparé des attentats à Kiev, a lancé un appel pour organiser une nouvelle manifestation Maïdan le dimanche 17 février sur la place centrale de la capitale à l'approche du 5e anniversaire du coup d'État et de la présidentielle qui aura lieu fin mars.

«Rendez-vous dimanche 17 février sur la place de l'Indépendance à 14h00 [13h00, heure de Paris, ndlr]. Tu es citoyen de l'Ukraine, tu es un Homme et tu as le droit à une vie digne, à la sécurité et à la justice. En restant à l'écart nous pourrions perdre le peu qu'il nous reste», lit-on dans le message accompagné d'une photo de Nadejda. L'appel a été publié sur la page Facebook de sa sœur Véra.

Malgré sa détention, elle avait essayé de déposer sa candidature à l'élection présidentielle mais cette dernière a été déclinée par la Commission électorale centrale. Mme Savtchenko avait planifié des attaques terroristes contre le bâtiment de la Rada (parlement monocaméral ukrainien) et dans le quartier du gouvernement, selon le procureur général d' Ukraine

Elle encourt au moins cinq ans d'emprisonnement, voire la prison à vie. Sa détention est prolongée pour 60 jours jusqu'au 15 avril.

La place de l'Indépendance, appelée Maïdan, a été occupée par des manifestants pro-européens le 21 novembre 2013 suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne. Plus tard, le Maïdan est devenu l'épicentre de confrontations violentes entre les forces de l'ordre ukrainiennes et des protestataires qui ont fait plus de 100 morts. Les manifestations ont abouti à un coup d'État le 22 février 2014 et à l'arrivée au pouvoir de Piotr Porochenko.