Heather Nauert renonce au poste d’ambassadeur américain à l’Onu

La porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert désignée candidate au poste de représentante permanente des États-Unis auprès de l'Onu a jeté l'éponge.

«Je remercie le Président Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo de la confiance qu'ils m'ont témoignée et de m'avoir proposée au poste d'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies. Toutefois, les deux derniers mois ont été éprouvants pour ma famille et, par conséquent, il est dans l'intérêt de ma famille que je retire ma candidature», a-t-elle déclaré, selon un communiqué du département d'État.

© AP Photo / Alex Brandon Trump confirme qu'il souhaite voir Heather Nauert occuper le poste d'ambassadrice à l'Onu

Selon The New York Times Mme Nauert s'est retirée de la course parce qu'elle avait une nounou qui se trouvait légalement aux États-Unis mais n'avait pas un visa de travail approprié. La légalité de la présence aux États-Unis de cette nounou est cependant contestée par The Washington Post

La Maison-Blanche avait précédemment annoncé que Donald Trump avait retenu cinq candidats au poste de représentant des États-Unis à l'Onu pour succéder à Nikki Haley qui avait déclaré en octobre qu'elle quitterait son poste à la fin de l'année.