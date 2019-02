Lavrov érige le secrétaire britannique à la Défense au rang de «ministre de la Guerre»

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié de «ministre de la Guerre» le secrétaire britannique à la Défense Gavin Williamson suite aux propos belliqueux de ce dernier qui avait accusé le Kremlin de se servir de mercenaires pour «commettre des meurtres et ne pas avoir de sang sur les mains» et de «tenter de pousser l'Occident dans une nouvelle course aux armements», rapporte The Independent.

Répondant à une question sur la situation sécuritaire dans l'Arctique lors de la conférence de Munich le chef de la diplomatie russe a lancé une pique sarcastique contre Gavin Williamson.

«Nous voulons comprendre le type de mandat que l'Otan va avoir dans l'Arctique», a-t-il déclaré avant de poursuivre en riant: «Si vous écoutez des personnes comme le ministre de la Guerre du Royaume-Uni — pardon, le ministre de la Défense nationale — vous aurez peut-être l'impression que personne, à l'exception de l'Otan, n'a le droit d'être où que ce soit».

© Sputnik . Natalia Seliverstova «Impuissance intellectuelle»: la Défense russe rétorque au ministre britannique

Ce n'est pas la première fois que MM. Lavrov et Williamson s'affrontent verbalement, rappelle The Independent: l'année dernière, après que le secrétaire à la Défense eut ordonné à Vladimir Poutine de «partir et se taire», Sergueï Lavrov avait déclaré: «Peut-être manque-t-il d'éducation.»

Selon le média, le ministre britannique s'est déjà retrouvé sous le feu de la critique lorsque le chancelier de l'Échiquier avait dû annuler sa visite à Pékin suite aux projets de Londres d'envoyer un porte-avions dans la zone considérée par la Chine comme son «arrière-cour».