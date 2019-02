Pour Ivanka Trump, l’Allemagne a plus en commun avec les États-Unis qu'avec la Russie

La fille du Président américain se dit «très fière» de son père et assure que les Allemands ont beaucoup plus en commun avec les Américains qu’avec les Russes.

Arrivée à Munich pour participer à la conférence sur la sécurité, la fille de Donald Trump, Ivanka, a tenu à souligner, interrogée sur l'impopularité de son père auprès des Allemands, que l'Allemagne était plus proche des États-Unis que de la Russie.

«Je pense que les Allemands comprennent et savent qu'ils ont beaucoup plus en commun avec l'Amérique qu'avec la Russie. Nous sommes d'accord sur la liberté individuelle, la primauté du droit et l'importance de l'égalité des chances en termes de possibilités économiques. Nous ne devrions pas permettre que les forces essayent de nous diviser à l'aide d'un agenda politique», a-t-elle déclaré dans une interview au quotidien allemand Bild.

© AFP 2018 Jim Watson À Hambourg, Trump avoue avoir compliqué la vie de sa fille Ivanka

Le Président Trump est perçu de manière très critique par de nombreux Allemands , a cependant souligné l'intervieweur. De nombreux Allemands font davantage confiance au Président Poutine qu'au Président Trump, a constaté le journaliste.

Ivanka Trump a également assuré être «très fière» de son père. «Son gouvernement a lancé des réformes importantes qui ont rendu l'Amérique plus sûre, plus forte et plus prospère», a-t-elle affirmé.