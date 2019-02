«Sergueï Skripal n’est plus en vie», estime sa nièce Victoria

Victoria Skripal, la nièce de l'ex-agent double Sergueï Skripal, a annoncé à Sputnik qu'elle n'était informée de l'état de santé de son oncle que grâce aux médias. Elle estime qu'il est mort depuis longtemps.

© AP Photo / Dylan Martinez/Pool La nièce de Skripal estime que sa cousine serait «retenue sur une base militaire» secrète

Récemment, Times a annoncé que l'état de santé de Sergueï Skripal s'était détérioré. Le magazine se référait à des informations du renseignement britannique. Il se fait soigner à domicile mais ses médecins considèrent qu'il risque de ne pas pouvoir se remettre complètement, d'après la source.

«Personne ne m'informe de son état. Mais on en a déjà parlé il y a longtemps. Skripal n'est plus en vie. […] Le 4 mars, cela fera un an depuis [son empoisonnement, ndlr]. Le 6 mars, nous pourrions bien recevoir une urne funéraire avec l'explication que Skripal est mort et qu'il a été incinéré à sa demande», a déclaré Victoria Skripal.

Elle a affirmé plusieurs fois n'avoir aucun doute sur le fait que son oncle était mort parce que, si tel n'était pas le cas, il aurait contacté sa mère qui est très âgée.

© Sputnik . Alexey Filippow «Alors les Russes sont de retour»? Un drapeau russe déployé sur la cathédrale de Salisbury

Victoria Skripal a également indiqué à Sputnik qu'elle terminerait bientôt un livre sur son oncle.

«Le livre sera terminé d'ici à la fin du mois de février. J'ai trouvé le titre il y a déjà longtemps. Le titre a été inventé il y a longtemps. C'est «Conversation avec un chat noir», a-t-elle annoncé.

D'après le contrat qu'elle a signé avec une maison d'édition, son livre devrait paraître au début du mois de mars, a-t-elle ajouté.

L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés en mars 2018 à Salisbury et retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière cet empoisonnement.