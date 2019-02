L’Irak deviendra-t-il une «zone de transit» pour les troupes US se retirant de Syrie?

Washington et Bagdad ont conclu un accord qui prévoit que le retrait des troupes américaines de Syrie sera effectué via l’Irak, a indiqué Abdulkarim Hashim Mostafa, conseiller du Premier ministre irakien et chef de son administration, en marge d’une conférence organisée par le club de discussion Valdaï.

Dès qu'ils auront mis fin à leur opération militaire à l'est de l'Euphrate et à Baghouz, les États-Unis lanceront le retrait de leurs troupes de Syrie. L'Irak deviendra alors une «zone de transit», a expliqué Abdulkarim Hashim Mostafa, conseiller du Premier ministre irakien et chef de son administration, en marge d'une conférence organisée par le club de discussion Valdaï.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Retrait des troupes américaines de Syrie: Erdogan appelle Trump à tenir sa promesse

Selon lui, Bagdad et Washington ont conclu un accord en ce sens.

«Au plus tard le 1er avril, tout devrait être terminé, c'est ce que les États-Unis nous ont dit. Dès que leur opération à l'est de l'Euphrate et à Baghouz sera terminée, ils commenceront à retirer de leurs troupes», a expliqué Abdulkarim Hashim Mostafa.

Le 19 décembre 2018, Donald Trump a annoncé le départ le plus rapidement possible des militaires américains de Syrie, martelant que les États-Unis ne joueraient plus le rôle de «gendarme du Moyen-Orient».

Par la suite, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a annoncé que les États-Unis avaient commencé à retirer leurs troupes de Syrie, tout en soulignant que la victoire sur les djihadistes de Daech* ne signifiait pas la fin de la coalition antiterroriste dirigée par Washington.

