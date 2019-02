Après quatre ans dans les rangs de Daech, cette Britannique déchue de sa nationalité

La famille de Shamima Begum s'est dite «très déçue» mardi de la décision du gouvernement britannique de retirer sa nationalité à la jeune femme qui avait rejoint Daech* en Syrie et souhaite désormais rentrer au Royaume-Uni.

«La famille est très déçue de l'intention du ministère de l'Intérieur de donner l'ordre de déchoir Shamima de sa nationalité», a indiqué son avocat, Tasnime Akunjee, sur Twitter en ajoutant qu'ils «examinent toutes les voies légales pour contester cette décision».

Selon ITV News, le ministère de l'Intérieur a adressé une lettre à la mère de Shamima Begum, reçue mardi, l'informant de la décision du ministre de l'Intérieur Sajid Javid de lui retirer sa nationalité britannique. Le courrier souligne aussi la possibilité de faire appel.

© AP Photo / Fred Ernst «J’espère retourner dans mon pays»: le témoignage de deux Françaises en Syrie (vidéo)

Interrogé par l'AFP, le Home Office n'a pas réagi dans l'immédiat. La patronne de Scotland Yard, Cressida Dick, a pourtant indiqué mardi que la jeune femme pourrait être arrêtée, interrogée et faire l'objet d'une enquête si elle revenait.

Au Royaume-Uni, le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de déchoir un citoyen britannique de sa nationalité s'il estime que la décision relève de «l'intérêt général», et à condition qu'elle ne le rende pas apatride.

Shamima Begum, 19 ans, originaire de l'est londonien, avait rejoint Daech* en Syrie en 2015. Elle est actuellement cantonnée dans un camp de réfugiés du nord-est syrien après avoir fui, à l'instar de centaines de proches de djihadistes, les combats dans l'est du pays. Elle y a donné naissance à son troisième enfant durant le week-end et réclamé de la «compassion» afin de rentrer au Royaume-Uni avec son bébé, tout en disant ne pas regretter d'avoir rejoint la Syrie. Ses deux premiers enfants sont décédés de maladie et malnutrition.

*Organisation terroriste interdite en Russie