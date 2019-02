Une nouvelle structure accompagnera les entreprises françaises au Maroc

Le lundi 18 février à Rabat, une concession de service public Team France Export a été officiellement lancée, selon un communiqué de Business France, «le pivot en France comme à l'étranger» de cette structure. Lancée avec la contribution de l'ambassade de France à Rabat et de la Chambre de commerce française au Maroc (CFCIM), cette concession aura pour mission d'accompagner les entreprises françaises dans leurs opérations d'exportation dans ce pays.

«Business France s'est associée de manière ambitieuse avec la CFCIM, acteur de référence au Maroc, dans un partenariat public-privé inédit», a déclaré Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, selon le texte du communiqué. «La Team France Export au Maroc, marché essentiel à l'échelle du Maghreb et du continent africain, est une simplification et une clarification du service public d'accompagnement à l'export», a-t-il encore ajouté.

© Sputnik . Alexei Kudenko Le boycott de ses produits au Maroc fait plonger les chiffres de Danone

Pour sa part, tout en se félicitant d'être l'interlocuteur unique de Business France dans cette mission d'accompagnement des entreprises françaises au royaume chérifien, Philippe-Edern Klein, le président de la CFCIM, a affirmé que son administration «sera à même de contribuer à l'accélération des mouvements d'affaires entre la France et le Maroc», selon le même communiqué.

Lancée à l'initiative du Premier ministre Edouard Philippe le 21 février 2018 à Roubaix, la Team France Export se charge de développer et de mettre à la disposition des entreprises françaises toutes les solutions nécessaires dont elles ont besoins pour développer leur business à l'international.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar Le Maroc pourrait doter son armée de son premier sous-marin

Selon le site officiel de l'ambassade de France à Rabat, l'Hexagone est le premier partenaire économique du Maroc. En effet, en 2015, selon la même source, la France a été classée comme le premier investisseur étranger au royaume avec 34,3% de l'investissement global enregistré dans le pays.

En 2016 et 2017, 34,2% (671 millions d'euros) et 31,4% (737 millions d'euros) des investissements étrangers directs reçus respectivement par le Maroc sont originaires de France, a-t-elle encore souligné. Par ailleurs, tout en indiquant que plus de 900 filiales d'entreprises françaises et 33 sociétés du CAC 40 sont présentes au Maroc, l'ambassade de France affirme que le royaume «est la première destination des investissements français sur le continent africain». «Avec un financement de 431 millions d'euros en 2017, le Maroc est [également, ndlr] le premier bénéficiaire des financements de l'Agence française de développement (AFD) dans le monde», toujours selon la même source.