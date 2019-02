L'Otan trouve «inadmissibles» les déclarations de Vladimir Poutine sur le Traité FNI

L'Alliance du Traité Nord-Atlantique a réagi à la déclaration de Vladimir Poutine qui a souligné aujourd'hui, lors de son adresse à l'Assemblée fédérale, que la Russie serait contrainte de prendre des mesures symétriques si les États-Unis déployaient en Europe leurs missiles capables d'atteindre Moscou.

«Nous avons pris connaissance du discours du Président prononcé le 20 février. Les déclarations russes contentant des menaces de cibler les alliés [de l'Otan, ndlr] sont inacceptables. Nous exhortons la Russie à veiller à ce que le Traité FNI soit de nouveau respecté», a déclaré le porte-parole adjoint de l'Otan Piers Cazalet.

Selon lui, l'Otan ne veut pas «une nouvelle course aux armements».