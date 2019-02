Jean-Claude Juncker: «J’ai une sorte de fatigue de Brexit… C’est un désastre» (vidéo)

À l'issue de ses consultations avec la Première ministre britannique Theresa May mercredi soir, Jean-Claude Juncker a déclaré aux membres du Comité économique et social européen qu'il n'était «pas très optimiste» quant à la possibilité d'éviter un Brexit sans accord.

«Si aucun accord ne devait être conclu, et je ne peux pas l'exclure, ceci aurait des conséquences économiques et sociales terribles en Grande-Bretagne et sur le continent. Donc mes efforts sont orientés de sorte qu'il soit possible d'éviter le pire. Mais je ne suis pas très optimiste face à cette question».

Le Président de la Commission européenne a fait remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait un vote au sein du Parlement britannique, «il y avait toujours une majorité contre quelque chose et jamais de majorité en faveur de quelque chose».

Et de conclure:

«J'ai une sorte de fatigue de Brexit… C'est un désastre. […] Le Brexit n'est pas une construction, mais une déconstruction».