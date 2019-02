Comment pirater les systèmes de contrôle des USA? L’expérience de l’Iran

L’Iran «a démontré que les super-appareils états-uniens, leur tactique militaire et leurs activités de renseignement étaient vulnérables et imparfaits», a déclaré à Sputnik l’expert militaire iranien proche du GRI Hassan Shemshadi, en commentant un possible piratage des systèmes de contrôle des drones états-uniens par la partie iranienne.

Alors que les militaires iraniens déclarent être parvenus à pirater des systèmes de contrôle de drones états-uniens présents en Syrie et en Irak, la partie iranienne contre-espionnait en réalité de longue date des appareils militaires états-uniens, a déclaré à Sputnik Hassan Shemshadi, un expert militaire iranien proche du corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI), qui plus est correspondant de guerre en Syrie et en Irak.

«Malgré le fait que la déclaration d'Amir Ali Hajizadeh ait été faite maintenant, l'Iran avait déjà effectué des manœuvres similaires à plusieurs reprises», a-t-il expliqué.

En outre, depuis plusieurs années «les spécialistes de la division aérospatiale du GRI ont minutieusement surveillé tous les déplacements de ces drones états-uniens et possèdaient des informations complètes et précises sur leurs itinéraires, leurs objectifs et la nature de leurs activités de renseignement», a-t-il poursuivi.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth L’Iran aurait réussi à pirater les systèmes de contrôle du drone US MQ-9 Reaper (vidéo)

Ainsi, les militaires iraniens ont décidé de sortir du silence afin de «montrer à quel point les déclarations des Américains sur la supériorité de leurs équipements de reconnaissance sont fausses, ces appareils étant censés ne pas pouvoir être piratés, saisis et contrôlés par quiconque», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

En outre, M. Shemshadi a évoqué un autre «coup dur pour la réputation de l'US Air Force qui avait déclaré invincible sa puissance de combat»: il y a quelques années, des spécialistes iraniens «avaient eu accès à un drone états-unien moderne de reconnaissance, l'avaient fait atterrir et après l'avoir étudié en détail, ils avaient réussi à créer un analogue basé sur lui».

«Par conséquent, cette publication nous parle principalement des progrès techniques, des compétences et du professionnalisme de la jeune armée iranienne», a souligné Hassan Shemshadi.

«L'Iran, représenté par le GRI, a simplement prouvé une fois de plus que les États-Unis n'étaient pas la plus grande puissance possédant une force militaire et les meilleures technologies au monde. Le GRI a démontré que les super-appareils états-uniens, leur tactique militaire et leurs activités de renseignement étaient vulnérables et imparfaits».

Auparavant, le commandant des forces aériennes des Gardiens de la révolution islamique, Amir Ali Hajizadeh, avait fait état de sept ou huit cas de piratage depuis le sol d'appareils autonomes américains par les Iraniens, a indiqué l'agence Tabnak.