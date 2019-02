Meghan Markle pourrait déposer plainte contre un journal britannique

La duchesse de Sussex pourrait intenter un procès contre le journal The Mail on Sunday pour avoir publié sa lettre manuscrite adressée à son père au mois d’août 2018 sans son accord, indique The Guardian. Dans sa lettre, la duchesse de Sussex demande à son père de laisser sa famille tranquille.

L'épouse du prince Harry, Meghan Markle, pourrait déposer plainte contre le journal britannique The Mail on Sunday qui a publié une lettre privée qui était adressée à son père en août dernier, relate The Guardian.

Selon la source, des représentants de la duchesse de Sussex ont contacté The Mail on Sunday pour menacer d'intenter un procès contre le journal. The Guardian souligne que l'hebdomadaire pourrait être accusé d'avoir violé la loi sur le droit d'auteur parce que des parties de la lettre adressée au père de la duchesse ont été publiées sans son accord.

© AP Photo / Matt Dunham Le coût élevé de la baby shower de Meghan Markle laisse les Britanniques perplexes

Actuellement, les citations et la photographie du premier paragraphe de la lettre écrite à la main sont toujours disponibles sur le site de The Mail on Sunday.

La publication de la lettre de la duchesse de Sussex constitue un nouveau tournant dans l'affaire de Mme Markle et son père, qui n'a pas assisté à son mariage le 19 mai 2018. Selon de nombreux propos de Thomas Markle publiés avec complaisance par les médias mainstream, c'est sa fille qui a notamment décidé de rompre ses relations avec lui.

Début février, des amis de Meghan Markle ont plaidé en sa faveur ayant accordé une interview à l'hebdomadaire People. Ils ont affirmé que Mme Markle avait écrit une lettre à son père en lui proposant de se réconcilier. Quelques jours plus tard, Thomas Markle a transmis le texte de la lettre à The Mail on Sunday pour annoncer que cette dernière n'avait pas du tout été «un rameau d'olivier, mais un coup de couteau dans le cœur».

Dans sa lettre de cinq pages , la duchesse de Sussex demande à son père de cesser de mentir dans le but de gagner de l'argent avec des fausses informations. Elle écrit aussi qu'il lui a brisé le cœur en faisant ce choix. Elle lui reproche de ne pas répondre à ses appels et ne pas l'appeler de sa propre initiative même le jour où il a eu sa crise cardiaque avant le mariage.

Mme Markle demande également à son père d'arrêter ses attaques contre le prince Harry, qui a toujours fait preuve de compréhension et de tolérance, et de laisser le jeune couple, en attente de leur premier enfant, tranquille.

Thomas Markle a déclaré à The Mail on Sunday avoir répondu à sa fille qu'il lui avait demandé pardon et qu'il avait reconnu ses fautes. En guise de réconciliation, le père de Meghan Markle lui a proposé de faire un shooting ensemble.