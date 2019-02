Poséidon, la «torpille de l’apocalypse» russe, selon des experts US

La première vidéo des essais du drone sous-marin Poséidon, publiée par le ministère russe de la Défense, a été commentée dans le magazine américain Popular Mechanics.

L'auteur de l'article indique que sa «capacité de plongée profonde et sa vitesse élevée» rendront cette «torpille de l'apocalypse» difficile à intercepter.

«Le drone est conçu pour cibler des ouvrages côtiers tels qu'une base sous-marine, un port ou une ville côtière», est-il possible de lire.

De l'avis de l'expert de Popular Mechanics, cette arme est destinée à des frappes de représailles en cas d'attaque nucléaire contre la Russie.

«Le Poséidon est censé être une arme terrifiante de seconde frappe, rendant une attaque nucléaire contre la Russie trop dangereuse pour être envisagée», conclut le média.

Le ministère russe de la Défense a rendu publique la vidéo des essais de son drone sous-marin Poséidon. Ces images ont été diffusées après que le Président Poutine a mentionné lors de son message à l'Assemblée fédérale les résultats concluants des tests.