Pourquoi le Canada et la Tunisie ont-ils décidé d’intensifier leurs liaisons aériennes?

«Nous sommes fiers de vous annoncer que des négociations en matière de transport aérien entre deux délégations de Tunisie et du Canada ont eu lieu hier à l'ambassade», annonce le texte du communiqué. «Les deux pays se sont entendus pour augmenter jusqu'à quatre fréquences par semaine le nombre de vols sur la ligne aérienne Tunis-Montréal», annonce-t-il.

Auparavant, la compagnie Tunisair assurait en hiver deux vols par semaine à destination du Canada, alors qu'en été, elle en effectuait quatre.

Le Canada et la Tunisie ont établi leurs relations diplomatiques en 1957. Selon des statistiques publiées par l'ambassade canadienne à Tunis, en 2016, la diaspora tunisienne au Canada comptait près de 20.000 résidants, principalement au Québec. Le Canada attire environ 2.000 étudiants tunisiens chaque année, selon la même source.

Les échanges commerciaux bilatéraux durant la même année ont été de 196,7 millions de dollars canadiens (soit 131,5 millions d'euros), faisant ainsi de la Tunisie le 81e partenaire commercial bilatéral du Canada en 2016.