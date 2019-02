Et si vous preniez Poutine comme coach personnel?

«Quelles leçons sur la vie, le travail et l'amour pouvons-nous tirer de l'ascension et du règne du politicien le plus redouté de ce siècle?»

De qui parle-t-on? De Vladimir, bien sûr…

Proposition de la part de #SriLankanAirlines — prenez la vie de #Poutine comme exemple et imitez-le à votre échelle #books #coaching Bon dieu, où est-ce qu’ils ont déniché cette photo?? pic.twitter.com/ehtLCIlgM8 — Sputnik_Kastor (@kastor_sputnik) February 22, 2019

​«Vladimir Putin, Life Coach», un ouvrage de Rob Sears, paru en septembre 2018, a (curieusement) été élu « livre du mois» par la compagnie Srilankan Airlines en février 2019.

Curieuse proposition de la part de l'auteur d'un autre best-seller du même genre, «The Beautiful Poetry of Donald Trump». On voit par là que les voies du commerce —à l'exemple de l'affaire du «hijab de running» de Décathlon- sont impénétrables et apolitiques, à partir du moment où cela fait vendre. Les deux livres sont d'ailleurs proposés à la vente en «couple» par le site Amazon, en format traditionnel et Kindle, pour moins de 10 dollars.

Mais tout est bon quand on peut utiliser l'exemple des «machinations qui ont permis à Poutine de dominer le Kremlin et de miner les États-Unis d'Amérique» pour «vous aider à prendre le contrôle de votre vie banale». Voilà, le mot est dit: «la vie banale». Comment accrocher monsieur Tout-le-Monde et le faire rêver? Le «Vladimir Poutine: Life Coach» se prend pour un guide qui nous aidera à révéler le «pseudo-élu, judoka ceinture noire, joueur d'échecs autodidacte» à l'intérieur de chacun d'entre nous.

Les mauvaises langues diront que la photo de la couverture est photoshopée et se demanderont si on peut dès lors faire confiance au contenu avec une entrée en matière qui joue sur la tricherie. Peu importe, même tournée en dérision («on t'apprendra à revendiquer l'armoire des fournitures de bureau comme ton empire personnel»), l'image de l'homme fort reste un fantasme de celui qui voudrait «l'imiter à petite échelle».