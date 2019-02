La cause du déraillement d'un train au Caire qui a fait plusieurs morts dévoilée

Le procureur général égyptien, Nabil Sadek, a dévoilé la cause du déraillement d'un train survenu ce mercredi dans une gare du Caire. Selon lui, c'est une dispute entre les conducteurs des deux locomotives qui a eu pour conséquence la mort d'au moins une vingtaine de personnes.

Le train #fuel qui s' arrete pas et explose en gare principale #Cairo

+30 morts et blessés. pic.twitter.com/n3yHYE5KF0 — Brigitte Krede 🇫🇷 ⚽️🌟🌟 (@BKrede) 27 février 2019

Le conducteur du train qui a heurté l'autre locomotive, avait quitté sa cabine pour résoudre un conflit avec son collègue, lequel lui avait barré la voie. Cependant, ce dernier a fait marche arrière pour éviter la dispute. C'est à ce moment précis que la locomotive abandonnée a commencé à accélérer et a heurté le deuxième train ainsi qu'une annexe de la gare du Caire, d'après les données du parquet.

Selon un bilan provisoire, le déraillement de ce train et l'incendie qui en a résulté a emporté la vie d'au moins 28 personnes, et plus de 50 blessés sont à signaler. Les victimes sont principalement des passagers qui se trouvaient sur le quai et plusieurs d'entre elles sont dans un état critique. Après l'incident, le ministre égyptien des Transports, Hicham Arafat a présenté sa démission.