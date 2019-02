Trump répond à une question de Sputnik, les journalistes occidentaux outrés

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du sommet ayant réuni les leaders américain et nord-coréen au Vietnam, des journalistes américains et britanniques ont été surpris par le fait que l'agence Sputnik ait pu poser une question à Donald Trump et que le Président américain y ait répondu.

Un correspondant de Sputnik a demandé au dirigeant américain s'il était possible que des spécialistes des États-Unis inspectent les installations nucléaires nord-coréennes.

Donald Trump a répondu que des spécialistes américains seraient bel et bien en mesure de mener ce genre d'inspections et que les États-Unis disposaient des technologies nécessaires pour cela.

Subséquemment, le correspondant de Yahoo News à la Maison-Blanche a commenté sur Twitter:

«L'agence de propagande russe Sputnik vient de poser une question à Trump»

Russian propaganda outlet Sputnik just asked Trump a question. Here’s some background on their operations in the states. https://t.co/JzcNvi2H19 — Hunter Walker (@hunterw) February 28, 2019

«Trump réussit à répondre à une question du groupe de propagande russe Sputnik. Naturellement», a écrit le président et le rédacteur en chef de l'agence de presse Feature Story News.

Trump manages to take a question from Russian propaganda outfit Sputnik. Naturally. — Simon Marks (@SimonMarksFSN) February 28, 2019

Harry Horton, correspondant britannique à la Maison-Blanche, a de son côté mis l'accent sur la question de Sputnik.

«Trump répond maintenant à une question de l'agence de presse russe Sputnik»

Trump is now taking a question from Russia's Sputnik news agency. — Harry Horton (@harry_horton) February 28, 2019

Le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a eu lieu les 27 et 28 février dans la capitale du Vietnam, Hanoï. Les leaders américain et nord-coréen ont discuté des accords conclus lors des négociations à Singapour en juin dernier.

Les parties ne sont parvenues à aucun accord, bien qu'elles aient qualifié le sommet de «productif».

Le premier sommet américano-nord-coréen s'est déroulé le 12 juin à Singapour. Donald Trump et Kim Jong-un y ont signé un document par lequel Washington s'engage à donner des garanties de sécurité à la Corée du Nord et Pyongyang réaffirme son attachement à une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Dans le même temps, l'accord n'insiste pas sur un renoncement complet, irréversible et garanti aux armes nucléaires et sur la destruction des missiles balistiques intercontinentaux.