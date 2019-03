Plusieurs personnes dont au moins un enfant auraient été poignardées à Helsinki

Ensitietojen mukaan mies on puukottanut kahta aikuista ja yhtä lasta Santavuorentiellä. Tilanteessa on ollut mukana myös kaksi muuta lasta. Uhrit on kuljetettu sairaalaan. Sivulliset eivät ole vaarassa. Poliisi selvittää tilannetta. #helsinki #poliisi #helsingfors #polisen