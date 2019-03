À Amman, Rabat réaffirme son soutien à la cause palestinienne

Dans son intervention, ce lundi 4 mars, lors des travaux du 29e congrès de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), à Amman, en Jordanie, Habib El Malki, le président de la chambre basse du parlement marocain, a réaffirmé la position indéfectible de son pays de soutien à la cause palestinienne. Dans ce cadre, le responsable a plaidé pour une unification des actions des pays arabes afin de répondre aux aspirations de leurs peuples quant à un règlement juste du conflit israélo-palestinien. Cette rencontre de l'UIPA est placée sous le thème: Jérusalem, capitale éternelle de l'État de Palestine.

«Le Maroc, sous la conduite de sa majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Qods [Jérusalem, ndlr], affirme son adhésion totale et sincère à toutes les démarches arabes engagées pour la défense de la cause palestinienne, la libération de la Palestine et la création d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods Al-Sharif [la ville sainte de Jérusalem-Est, ndlr] comme capitale», a déclaré le président de la Chambre des représentants.

© AFP 2018 DENIS CHARLET La Palestine impose des sanctions sur de nombreux produits israéliens

Dans ce sens, M.El Malki a défendu auprès des parlementaires arabes présents à la rencontre la nécessité d'instaurer la solidarité, la coopération, le dialogue, la coordination et l'unification des rangs pour apporter au peuple palestinien le soutien dont il a besoin.

«Dans cet esprit, les parlementaires arabes sont appelés à fournir un effort supplémentaire et à adopter une démarche proactive efficace pour être de véritables représentants de la conscience de nos peuples», a-t-il affirmé en appelant à intensifier les efforts pour faire face aux «menaces qui nous assaillent tous et rétablir la décision arabe indépendante».

Après le transfert de l'ambassade américain à Jérusalem, le roi du Maroc Mohammed VI a adressé, le 15 mai 2018, une lettre au chef de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, pour lui exprimer son soutien et sa «profonde inquiétude» face à la décision de Donald Trump.

Dans ce contexte, Mohammed VI a réaffirmé son engagement ferme à continuer à œuvrer pour que triomphent les droits légitimes du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, sur la base des résolutions de la légalité internationale et dans le cadre d'une solution à deux États. Ce qui est à même de permettre, selon lui, l'instauration d'une paix juste, durable et globale dans la région du Proche-Orient et garantir à tous les peuples de la région de vivre dans la paix, la stabilité et la convivialité.