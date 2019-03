Des mercenaires russes en Libye selon la presse anglaise? La réponse claire d’un diplomate

Les publications faisant état de la présence de mercenaires russes en Libye n'ont rien à voir avec la réalité, a déclaré une source au sein du ministère des Affaires étrangères, citée par les médias russes.

«Nous n'avons de mercenaires nulle part», a affirmé la source.

© AP Photo / Christoph Schmidt/dpa «Nous ne permettrons pas aux Américains de créer leur base en Libye»

Auparavant, les journaux britanniques The Telegraph et The Times avaient publié des informations selon lesquelles des centaines de mercenaires russes combattaient en Libye aux côtés de l'Armée nationale du pays (ANL) , commandée par le maréchal Khalifa Haftar, et lui fournissaient des armes.

Un porte-parole de l'ANL a en réaction qualifié ces rapports de «fake news», demandant aux médias responsables de leur diffusion d'en présenter des preuves.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, celle d'un parlement appuyé par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar . L'Onu propose d'organiser des élections générales en Libye au printemps 2019.