Classement des armées 2019: l’ensemble des pays du Maghreb en recul, l’Algérie en tête

Dans son rapport 2019, Global Fire Power (GFP) classe l'Armée nationale populaire (ANP) algérienne à la 27e place mondiale. Ainsi, l'ANP perd quatre places par rapport au classement de l'année 2018. Néanmoins, l'Algérie reste la première puissance militaire du Maghreb. En effet, le Maroc, la Libye et la Tunisie sont classées dans l'ordre aux 60e, 77e et 80e rangs mondiaux, alors qu'ils occupaient les 55e, 74e et 77e places en 2018.

© AFP 2018 Ryad Kramdi L'armée algérienne promet d'empêcher l'effusion de sang dans le pays

Selon le site officiel de GFP, l'indice prend en compte l'aspect strictement militaire, mais aussi économique des 137 pays classés dans ce rapport. 55 facteurs individuels sont pris en compte. Le classement est établi, entre autres, sur le nombre des différents types d'armes disponibles et la diversité de l'arsenal militaire permettant un meilleur équilibre dans la force de frappe. En plus des ressources naturelles, les capacités financières, la force de travail, les infrastructures et d'autres facteurs économiques sont autant de critères retenus pour cette évaluation.

Plus en détail, le rapport de GFP indique que l'ANP est classée 21e place pour son armée de l'air, 27e pour la marine et 11e pour le nombre de tanks dont elle dispose. Pour ce qui est du budget militaire, l'armée algérienne arrive à la 21e place mondiale, avec un budget de 10,57 milliards de dollars.

Cependant, en Afrique, l'armée algérienne occupe la deuxième, derrière l'Égypte, classée 12e. Alors que le Maroc, la Libye et la Tunisie arrivent aux 7e, 9e et 11e places sur le continent.

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et la France restent les cinq plus grandes puissances militaires au monde, selon GFP.