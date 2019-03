Quels sont les pays les plus puissants du monde en 2019?

En 2019, le podium des pays les plus puissants reste inchangé par rapport à l'année dernière. On y trouve en ordre décroissant les États-Unis, la Russie et la Chine. La France, le Canada, la Suisse et la Belgique font eux aussi partie du top-25 du classement, publié par US News et World Report.

Si les États-Unis, la Russie et la Chine se maintiennent en tête de la liste des pays les plus puissants du monde en 2019, la France, le Canada, la Suisse et la Belgique figurent également dans le top-25, selon le magazine US News and World Report.

Il s’agit d’un classement faisant partie de la liste des «Meilleurs pays du monde» établie par U.S. News & World Report, en partenariat avec le groupe BAV de R&Y et la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Dans la liste, qui compte 80 pays, la France se retrouve au 6e rang.

Deuxième plus grand pays par sa superficie après la Russie , le Canada se classe 12e, devançant de deux place la Suisse. Ainsi, l’un des plus petits pays au monde, connu pour sa neutralité, se situe au 14e rang.

La Belgique, absente du classement en 2018, occupe cette année la 25e et dernière position.

Au total, le classement analyse 80 pays Dans ce palmarès, les pays les plus puissants sont définis comme ceux qui font constamment les gros titres de la presse, préoccupent les hommes politiques et influencent l'économie globale. Leur politique étrangère et leur budget militaire sont rigoureusement étudiés et pris en compte.