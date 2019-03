Nouveau sous-marin russe pour l’Inde: l’accord de location aurait été signé

La Russie et l’Inde auraient signé leur plus important contrat militaire depuis l’acquisition par New Delhi de S-400, d’après le portail Print. L’accord de location d’un nouveau sous-marin nucléaire russe, dont le projet avait déjà été évoqué par la presse, aurait été signé.

Moscou et New Delhi ont signé un accord intergouvernemental sur la location d'un nouveau submersible russe par l'Inde, annonce le portail d'information Print, se référant à ses propres sources. Cependant, cette information n'a encore été confirmée ni par la Russie, ni par l'Inde.

Plus tôt, le journal Economic Times avait annoncé que le coût total de la transaction s'élèverait à trois milliards de dollars (2,6 milliards d'euros), ce qui en ferait le plus important contrat militaire russo-indien depuis l'acquisition par l' Inde de systèmes de missiles S-400 en 2018. La construction du submersible s'achèverait vers 2025. La durée de sa location serait d'au moins 10 ans.

Il s'agirait ainsi du second sous-marin nucléaire loué à la Russie par l'Inde, après le Nerpa du projet 971, transféré à la Marine indienne en 2011 dans le cadre d'un accord valable pendant 10 ans et pour un montant de 920 millions de dollars.

La Russie et l'Inde sont de grands partenaires dans le domaine de la coopération militaire et technique. Plus de 70% des armements et matériels militaires de l'armée indienne, de la Marine et de la Force aérienne indiennes sont produits en Russie ou dans les pays d'ex-URSS.

Chaque année, la Russie fournit des armes et des matériels militaires à l'Inde pour un montant total s'élevant à plusieurs milliards de dollars.