Pour la Défense tchèque, la Russie est l’une des trois menaces principales de l’Otan

Le chef du ministère tchèque de la Défense a annoncé considérer la Russie comme une des menaces principales pour l’Otan. Parmi les autres dangers figurent le terrorisme et les cyberattaques. Pour rappel, Moscou voit dans ce genre de déclarations un prétexte de l’Alliance pour déployer plus d’équipements et de bataillons près des frontières russes.

Outre le terrorisme et les cyberattaques, le ministre tchèque de la Défense, Lubomir Metnar, a désigné la Russie comme la troisième menace pesant sur l'Otan actuellement.

«Le terrorisme est en première place parmi ces menaces, en particulier, le danger de développement d'organisations terroristes locales dans le monde. En seconde position je place les menaces informatiques, et en troisième, les menaces provenant de la Russie », a déclaré Metnar.

Selon le ministre tchèque, les menaces russes comprennent le réarmement des troupes, leur déploiement, un grand nombre d'exercices militaires, ainsi que des «événements liés aux autres pays de l'ancien bloc socialiste».

«L'ordre des menaces dans ce cas n'est pas très important, car leur dynamique peut évaluer très rapidement», a déclaré Lubomir Metnar.

Actuellement, le ministère tchèque de la Défense se penche sur une analyse détaillée des risques qui existent dans le monde. Ce travail est en phase finale, a-t-il souligné.

«Jusqu'à présent, nous n'avons que des résultats préliminaires», a-t-il précisé.

Des hommes politiques d'Occident, plus souvent ceux de Pologne et des pays baltes, évoquent souvent la «menace russe». Néanmoins, Moscou a souligné à plusieurs reprises que la Russie n'attaquerait jamais un pays de l'Otan. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, l'Alliance le sait très bien, mais elle en profite simplement pour déployer plus d'équipements et de bataillons près des frontières russes.