Des combattants chiites visés par une explosion en Irak

Deux combattants de la milice chiite Hachd al-Chaabi ont perdu la vie suite à une explosion dans la province de Babil, dans le centre de l'Irak, annonce la milice dans un communiqué obtenu par Sputnik.

© AFP 2018 Achilleas Zavallis Hachd al-Chaabi déclarée terroriste pour s'être opposée à la présence US en Irak?

«L'organisation Hachd al-Chaabi exprime ses condoléances (…) suite à la mort de deux combattants décédés dans une explosion qui s'est produite au cours de leur voyage en auto dans le nord de la province de Babil», indique le communiqué.

Jeudi, une attaque de Daech* visant un convoi de l'unité turkmène de la Hachd al-Chaabi et perpétrée près de la ville de Makhmour dans le nord de l'Irak, a fait six morts et plus de 30 blessés parmi les combattants de la milice.

Les forces de sécurité irakiennes ont annoncé le 25 février le début d'une opération de grande envergure visant à chasser les djihadistes de Daech⃰ d'une zone de 450 kilomètres limitrophe de la Syrie, dans l'ouest du pays.

Le premier vice-président du parlement irakien, Hassan al-Kaabi, a exhorté les forces de sécurité à prendre des mesures urgentes dans la lutte contre Daech*, sur fond d'enlèvements de civils de plus en plus fréquents dans le nord-ouest du pays.

*Organisation terroriste interdite en Russie