Fumée noire dans le ciel: un puissant incendie dans une station électrique au Venezuela

Un puissant incendie s’est déclaré samedi dans la sous-station électrique Sidor, dans l’État de Bolivar, relate le portail Nacional.

Sur les vidéos et photos publiées en ligne, on voit le feu et une colonne de fumée noire s’échapper dans le ciel. Les autorités officielles n’ont toujours pas commenté la situation. La station en question est située non loin de Ciudad Bolivar, capitale de l’État.

Reportan explosión en la Sub Estación de #Sidor, #Guayana.

Carretera Nacional de Cuidad Bolívar.

​Pour rappel, des pannes massives d'électricité ont été enregistrées jeudi dans 21 des 23 États du Venezuela et à Caracas. Le courant a été coupé à Caracas à 16h50 heure locale (20h50 GMT), affectant tous les quartiers de la capitale et les services comme le métro et les feux de circulation. Des milliers de personnes qui quittaient leur travail ont dû marcher des kilomètres pour regagner leur domicile.

Fuerte explosión Sub Estación Guayana B. Carretera Nacional Cd Bolívar después del Portón I de Sidor. #CrisisElectrica #VenezuelaSinLuz #09Mar 10:12am. Falta de mantenimiento e inversión también es saboteo. FueraLaDictadura

​Les lignes téléphoniques et Internet ont été également brusquement interrompues, ainsi que la distribution de l'eau dans les immeubles, assurée par des pompes électriques.

Face à l'ampleur de ces perturbations, les autorités du pays ont suspecté un sabotage de la principale centrale vénézuélienne.