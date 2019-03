Une école s'effondre au Nigeria, plus de 100 personnes seraient sous les décombres

Au moins 19 personnes, dont sept enfants, ont été sauvées des décombres de l'effondrement du bâtiment de l'école au Nigeria, selon le journal local Nigerian Tribune.

#SputnikVidéo | Au moins 19 personnes, dont sept enfants, ont été sauvées des décombres de l'effondrement du bâtiment de l'école au #Nigeriahttps://t.co/7CwPOuyToe#Lagos pic.twitter.com/eFvgIbHsRU — Sputnik France (@sputnik_fr) 13 mars 2019​

Plus tôt, il a été rapporté qu'un immeuble de trois étages, où se trouvait l'école, s'était effondré dans la ville de Lagos et que plus de 100 personnes étaient sous les décombres.

La chaîne privée Channels a notamment diffusé en fin de matinée des images montrant une immense foule de badauds rassemblée devant des décombres, affirmant qu'«un immeuble de trois étages [s'était] effondré à Itafaji, sur Lagos Island».

Casualties feared as 3 storey school building collapsed in Lagos, Nigeria pic.twitter.com/d9blMlm5rL — Khalid khi (@khalid_pk) 13 mars 2019​

«Apparemment le dernier étage de l'immeuble abritait une école primaire, laissant craindre que des élèves aient été tués ou pris au piège», a ajouté Channels, précisant qu'il s'agissait d'un immeuble résidentiel.

LAGOS: School children, many others feared killed as 3-storey building collapses https://t.co/F71sxq4ZGj pic.twitter.com/ZU1f8KEqrs — Ripples Nigeria (@RipplesNG) 13 mars 2019​

Contacté par l'AFP, le porte-parole des services de secours d'urgences nigérians (Nema), Ibrahim Farinloye, a confirmé l'incident, sans pouvoir dire s'il y avait des victimes.

«Je ne peux vous en dire plus pour le moment. Nos équipes sont sur place en ce moment, la situation est confuse», a-t-il dit.

Just In: Children Feared Dead As School Collapses In Lagos (Photos)https://t.co/FjzkyIXIwX pic.twitter.com/vKQI1NcVJR — Onward Nigeria (@OnwardNG) 13 mars 2019​

Selon l'information du journal Nigerian Tribune, l'opération de sauvetage se poursuit, la police est également sur le terrain et surveille la situation.

Les sauveteurs ont un certain nombre de difficultés dues au fait que l'équipement disponible ne leur permet pas d'entrer dans le bâtiment.

Pour le moment, il n'y a aucune information sur les victimes.

Des effondrements meurtriers de bâtiments se produisent fréquemment au Nigeria, où les règles de construction sont régulièrement bafouées, souligne l'AFP.

L'accident le plus médiatisé s'est produit en septembre 2014, lorsque 116 personnes, dont 84 Sud-Africains, ont été tuées à Lagos après l'effondrement d'un bâtiment de six étages dans lequel un célèbre télévangéliste, Joshua TB, prêchait. L'enquête a conclu à des défaillances structurelles du bâtiment dont la construction était illégale. En décembre 2016, au moins 60 personnes ont été tuées par l'effondrement du toit d'une église à Uyo, la capitale de l'État d'Akwa Ibom, dans l'est du pays.